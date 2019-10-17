محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً

وطن: قال نادي الأسير إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" تعقد اليوم جلسة للأسيرة هبه اللبدي المضربة عن الطعام منذ (24) يوماً، للنظر في قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

وأوضح نادي الأسير إن الأسيرة اللبدي تُعاني ظروفاً صحيةً صعبة جرّاء الإضراب، يرافق ذلك ظروف احتجازها القاهرة في زنازين معتقل "الجملة".

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال عرقلت بالأمس استكمال زيارة محاميها لها في معتقل "الجلمة"، متذرعة بوجود حالة طوارئ.

يُشار إلى أن اللبدي تحمل الجنسية الأردنية والفلسطينية وقد جرى اعتقالها أثناء توجهها لزيارة أقربائها في محافظة جنين، حيث تعرضت عقب اعتقالها لتحقيقٍ قاسٍ وطويل فيه مارس المحققون التعذيب الجسدي والنفسي بحقها، إلى أن جرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعليه أعلنت إضرابها عن الطعام في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الماضي.

من الجدير بالذكر أن خمسة أسرى بجانب اللبدي يواصلون إضرابهم عن الطعام وهم: أحمد غنام مضرب عن الطعام منذ (96) يوماً، وإسماعيل علي منذ (86) يوماً، وطارق قعدان منذ (79) يوماً، وأحمد زهران منذ (26) يوماً، ومصعب الهندي منذ (24) يوماً.