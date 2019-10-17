اختتام دورة تدريبية في مجال الاعلام وذوي الاعاقة ضمن مشروع تأهيل مركز التدريب المهني ببيت جالا

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بيت لحم- وطن: اختتمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وشركائها المحليين ممثلين بمحافظة بيت لحم و مركز التدريب المهني في بيت جالا التابع لوزارة العمل وشبكة فلسطين الاخبارية PNN دورة تدريبية ضمن برامج وفعاليات مشروع تأهيل مركز التدريب المهني وافتتاح وحدة اعلام فيه في اطار السعي لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وفتح افاق التعليم المهني امامهم لخلق فرص تشغيل مما يمكنهم اقتصاديا.

واستضاف مركز التدريب المهني في بيت جالا في اطار الدورة وفد مدربين من مؤسسات اعلامية واكاديمية في بلجيكا حيث قدموا خلال ايام الدورة الثلاث نماذج عمل اعلامي متعددة لمجموعة من الاعلاميين المتدربين الفلسطينيين العاملين في مؤسسات اعلامية فلسطينية وموظفين في المحافظة، وفي مركز تدريب مهني بيت جالا، وشباب من الاشخاص ذوي الاعاقة والناشطين في مؤسسات شبابية تعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي اليوم الاول رحبت ادارة مركز التدريب المهني ممثلة بكاتيوشا الحواري بالوفد البلجيكي الضيف من جهة والمتدربين المشاركين في الدورة من مختلف المؤسسات مشيرة الى ان المركز يضع كافة امكانياته لهذا المشروع المهم والحيوي والذي يساهم بتطوير الخدمات التدريبية في المركز كما انه يفتح الباب امام الاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من برامج تدريب مهني الى جانب قسم الاعلام الجديد.

من ناحيتها قالت رنين العرجا مدير برامج مشاريع التطوير في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان هذا التدريب يندرج في اطار المشروع الذي تنفذه جمعية بيت لحم العربية للتاهيل في اطار تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتغيير النظرة النمطية المجتمعية في فلسطين اتجاههم حيث يسعى المشروع لفتح الافاق امام ذوي الاعاقة للدخول الى برامج التدريب المهني والعمل فيها لاحقا مما سيمكنهم اقتصاديا.

واضافت العرجا خلال استقبال الوفد البلجيكي وافتتاح الدورة ان الجمعية تعمل على توسيع قاعدة العمل من اجل تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولهذا كانت حريصة على اشراك ودمج مؤسسات عامة مثل وزارة العمل ومحافظة بيت لحم و وسائل اعلام محلية تتعاون مع الجمعية من اجل رفع المستوى الثقافي والمعرفي لدى المجتمع اتجاه الاشخاص ذوي الاعاقة متمنية للمشاركين النجاح فيها بما يخدم المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقضايا الاعاقة بشكل خاص.

واكدت العرجا ان جمعية بيت لحم العربية للتاهيل سعت من خلال تنفيذها لهذا المشروع لربط اكبر عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة على الصعيدين البلجيكي والفلسطيني من اجل فتح فرص وافاق التعاون والتطوير وتوسيع الرؤية لخدمة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة على اكثر من صعيد.

كما زار المركز خلال التدريب وفد من محافظة بيت لحم ممثلا بالقائم باعمال مدير عام التخطيط والتطوير صالح صبح و سحر ذويب مسؤولة البرامج التطويرية دائرة التخطيط في محافظة بيت لحم حيث رحب صبح بالوفد البلجيكي مثمنا جهود وعمل مقاطعة اينو مع محافظة بيت لحم كما ثمن تعاون مختلف الجهات الفلسطينية والبلجيكية التي تسعى لانجاح هذا المشروع والمهم والحيوي وعلى راسها جمعية بيت لحم العربية للتاهيل التي شكلت نقطة البداية لانجاز هذا المشروع.

واشار صبح الى ان المشروع يقترب من نهايته وما هذه الدورة الا جزءا من سلسلة دورات وانشطة تم تنفيذها في السابق موضحا انه يامل بان يتم افتتاح واطلاق خدمات المشروع المختلفة مع بداية الشهر المقبل حيث يجري التخطيط لتنظيم افتتاح لقسم الاعلام وخدماته المصاحبة وعلى راسها المصعد مما سيعطي ذوي الاعاقة فرصا جديدا في تعلم برامج تدريب مهني وهو ما يعني انهم سيجدون فرصا للتشغيل مما سيمكنهم اقتصاديا.

وتخلل التدريب في أول يومين الاطلاع على التجربة البلجيكية الناجحة في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع البلجيكي وفي مؤسساته الحكومية والخاصة، من خلال تعديل القوانين الناظمة لحق الاشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والعمل، والتوقيع على كافة القوانين والمواثيق الدولية الناظمة لهذه الحقوق، وتهيئة كافة مرافق الدولة ومواءمتها لاستيعاب الأشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة إلى الاطلاع على برامج جديدة في عالم الاعلام الصوتي والمرئي .

و عرض المدرب البلجيكي آرنو ديلفاكس استاذ في جامعة الحرة في بروكسيل عدة برامج يمكن استخدامها في مجال المونتاج واعداد الصوت، ومن جهتها عرضت المدربة أنيكو اوزري وهي تعمل في التلفزيون المحلي البلجيكي في مقاطعة اينو ” NOTELE” خبرتها في مجال اعداد التقارير التلفزيونية وكيفية التعامل مع قضايا دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في الاعلام.

وفي اليوم الثاني للدورة التدريبية تم استكمال التدريب على برامج مونتاج للصور والفيديو تلاها تنفيذ زيارة لشبكة فلسطين الاخبارية PNN في مدينة بيت لحم حيث اطلع الوفد على برامج الشبكة الاعلامية وأعمالها في مجال انتاج افلام وومضات وبرامج تثقيفية وتوعوية تعنى بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقدمت سجا ابو عكر من دائرة الانتاج في شبكة PNN شرحا مفصلا عن جهود وعمل شبكة فلسطين الاخبارية في مجال انتاج الومضات التثقيفية لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين في مجالات التعليم والتشغيل من خلال تعاونها الوثيق مع جمعية بيت لحم العربية للتاهيل والذي بدا منذ عدة سنوات حيث انتجت الشبكة العديد من الومضات والبرامج والتقارير التي تسعى لتغير مفاهيم المجتمع حول الاعاقة وتعزيز ان للاشخاص حقوق نصت عليها القوانين ويجب ان تطبق.

بدوره قدم منجد جادو مدير عام شبكة PNN للوفد الضيف شرحا مفصلا عن واقع الاعلام الفلسطيني وتقسيماته وجهود وسائل الاعلام المستقلة من اجل خدمة المجتمع في ظل التجاذبات الاعلامية المبنية على التجاذبات السياسية بين وسائل الاعلام الحكومية من جهة والحزبية من الجهة الاخرى واثر ذلك على مستوى الخدمات الاعلامية المقدمة.

واشار جادو الى ان الواقع الاعلامي في فلسطين صعب في ظل الانقسام مشيرا الى وجود عوامل سياسية واقتصادية مختلفة اثرت بالسلب على وسائل الاعلام المستقلة من حيث القدرة على استمرار تقديم الخدمات الاعلامية الهادفة البعيدة عن ترويج المواقف السياسية للاحزاب والحكومات.

واختتمت الدورة في اليوم الثالث بزيارة إلى البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الابراهيمي، وزيارة لمؤسسات اعلامية في المدينة منها راديو الرابعة وتم الاطلاع على برامجهم الاعلامية بالاضافة إلى سياسة الراديو في دمج قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة في برامجهم.

وقدم رياض خميس مدير راديو الرابعة شرحا مفصلا عن عمل الاذاعة مشيرا الى انها تسعى لرفع صوت من لا صوت لهم في المجتمع الفلسطيني كما اشار الى ان الاذاعة تسعى لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مشيرا الى سلسلة من برامج التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات اهلية فلسطينية عاملة في هذا الاطار.

وتاتي الزيارة في اطار اتفاقية التوأمة والتعاون ما بين محافظة بيت لحم و مقاطعة اينو البلجيكية حيث سيكون قسم الاعلام بالمركز الاول من نوعه لتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة على المهارات الاعلامية الى جانب ان المشروع سيمكن الاشخاص ذوي الاعاقة من الالتحاق ببرامج تدريب مهني اخرى بالمركز بعد ان تم موائمته وتزويده بمصعد كهربائي مما سيفتح المجال امام ذوي الاعاقة للوصول الى طبقات المركز ومرافقه.

وينفذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات بلجيكية وفلسطينية هي جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ومركز التدريب المهني ببيت جالا التابع لوزارة العمل وشبكة فلسطين الاخبارية ” “PNN و مؤسسات بلجيكية هي بروفانيس اينو ومؤسسة التعاون في مقاطعة اينو الى جانب تلفزيون NOTELE البلجيكي .

المصدر: PNN