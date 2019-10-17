الكاتب زيد الأيوبي: أردوغان يرتكب جرائم حرب وتطهير عرقي فظيعة شمال سوريا

وطن: قال الكاتب والمحلل السياسي زيد الايوبي ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقواته وحلفائه يرتكبون جرائم حرب وتطهير عرقي فظيعة في شمال سوريا راح ضحيتها الاف من المدنيين بين قتيل وجريح ونازح منذ بدء الهجوم التركي قبل ايام.

وأكد الايوبي في تصريحات اعلامية له اليوم ان الجيش التركي وحلفائه يستهدفون المدنيين العزل شمال سوريا من اطفال ونساء وشيوخ بالقصف العشوائي الثقيل ويستخدمون اسلحة محرمة دوليا وقد سجلت تقارير حقوقية موثوقة استهدافهم لاماكن تواجد الاطفال من مدارس ورياض اطفال وقوافل نزوح لللاجئين مرتكبون بذلك جرائم قتل على نطاق واسع حيث استهدفوا من خلالها المدنيين بشكل مباشر ومتعمد وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي المرتبطة بحظر استهداف المدنيين والاعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة.

وأشار الايوبي الى ان ما يرتكبه اردوغان وجيشه من جرائم دولية تهدد السلم والامن الدوليين تنحدر لمستوى جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والتي تعتبر مخالفة واضحة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لنص المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 .

ودعا الايوبي مجلس الامن الدولي والاطراف السامية الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة والمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية للتدخل الفوري لارغام اردوغان وجيشه على التوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية ضد المدنيين في شمال سوريا وتقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء الجرمي الخطير للمحاكمة الجنائية الدولية انصافا للضحايا المدنيين وحفاظا على السلم والامن الدوليين.