اشتية: "اسرائيل" تحاول الضغط علينا لإعادة التحويلات لمستشفياتها التي خسرت الملايين

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة ومحاولات أيضا لتحريض الرأي العام الفلسطيني على التوجه.

وأضاف اشتية في تصريح له، على صفحته في "فيسبوك"، إنه "منذ وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية بدأنا مساعينا لاستقطاب الأطباء الفلسطينين في الداخل للعمل بمستشفياتنا لتعزير كادرنا الطبي وتزويده بالتخصصات المختلفة".

وأوضح اشتية أن "التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني من حيث التجهيزات والكادر الطبي ونوعية الخدمات المقدمة".

وأشار إلى أن "عددا محدودا جدا من الحالات حولت إلى مستشفيات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية، وهي لأشخاص تُثبت التقارير أن وضعهم الصحي لا يتحمل نقلهم إلى مستشفيات تركيا أو الأردن".

وبيّن أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية لتمكين كل مريض من الحصول على العلاج الذي يحتاجه من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة.