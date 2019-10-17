ائتلاف عدالة: ما يحصل بحق الأسير العربيد جريمة حرب!!

رام الله - وطن: قال ائتلاف عدالة ان صمت المجتمع الدولي المستمر تجاه كافة انتهاكات الاحتلال، يساهم في زيادة البطش الذي يعاني منه الفلسطينيون والفلسطينيات يومياً، بل يؤدي بشكل مباشر إلى إستباحة كاملة للأرض والإنسان.

واضاف الائتلاف في بيان له "لا زالت بعض الدول تحاول التفرقة بين أدوات "دولة" الاحتلال المختلفة وإعتبار بعضها إنساني والبعض الأخر وحشي يجب إنهائه"، مضيفا " إن قضية الأسير سامر العربيد ما هي إلا دليل جديد على البنية القمعية المتكاملة لأجهزة الاحتلال العسكرية دون إستثناء أجهزة القضاء، التعليم، المستشفيات، الإعلام وغيرها باعتبارها أدوات مسخرة لخدمة الاحتلال في ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني."

وقال الائتلاف ان اعتقال الأسير سامر العربيد تم بتاريخ 25 أيلول 2019 خلال توجهه لعمله، وذلك من قبل القوات الخاصة حيث تم ضربه على رأسه ورقبته، ومن ثم تم تحويل العربيد إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث عانى من أشد أساليب التحقيق وحشية تحت ما يسمى "التحقيق الخاص" حيث يمنح "القضاء العسكري الإسرائيلي" قراراً لأجهزة الشاباك باستخدام كافة الأساليب المتاحة لتحصيل إعتراف من الأسير.

واكد الائتلاف انه "نتيجة لذلك التعذيب وبعد يومين من اعتقاله تم تحويل العربيد إلى مستشفى هداسا مع فرض تشديد "أمني" كامل، ومنع المحامي وعائلته من زيارته والإطمئنان عليه، هذا وبالإضافة إلى إصدار قرار منع من النشر موجه لمؤسسة الضمير، والذي تُمنع المؤسسة بموجبه من توفير أي معلومة حول وضع الأسير وملفه حتى لعائلته. "

واشار ائتلاف عدالة الى البيان الصادر عن مؤسسة الضمير بتاريخ 15 تشرين الأول 2019، والذي أفادت به بأن العربيد يقبع في إحدى أقسام مستشفى هداسا ويتم التحقيق معه داخل غرفة المستشفى، بالإضافة إلى عقد محكمة في غرفة المستشفى.

وأشار تقرير الضمير إلى أن العربيد يعاني من "مشكلة بوظيفة الكلى ويحتاج إلى عمليات غسيل بشكل دوري مستمر، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام بكافة أنحاء جسده"، حيث أن هناك كسور في 11 ضلع بالصدر في جسم سامر من الجهتين ولا يستطيع تحريك قدميه، علماً أن العربيد قد عاد إلى وعيه وفصلت عنه أدوات التنفس الإصطناعي بعد 19 يوماً من حجزه في مستشفى هداسا. في ظل هذه الظروف اللاإنسانية لا زال الاحتلال يصر على إستكمال التحقيق مع الأسير سامر العربيد فور بروز أي بوادر "تحسن" في صحته.

وقال ائتلاف "عدالة" ان يضم صوته لكافة المطالب الشعبية والحقوقية المؤسساتية المطالبة بالإفراج الفوري عن العربيد وتلقيه للعلاج في المستشفيات الفلسطينية .

واكد الائتلاف انه لا يؤمن "" أن هناك أي إمكانية لمخاطبة الاحتلال ومطالبته بالتعامل الإنساني مع أي أسير أو أسيرة، ولكن يؤكد على أنه يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر العربيد، وكافة الأسرى والأسيرات في ظل الصمت الدولي على وجود الاحتلال وإنتهاكاته.

وطالب الائتلاف بتدخل دولي أولاً في قضية تعاون مستشفى هداسا وإستخدامها كمركز للتحقيق، وثانياً لمنع كافة أشكال الاعتقالات والتعذيب في سجون الاحتلال على رأسها سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب "الخاص".

وندد الائتلاف بالاعتقالات اليومية التي تطال طلبة الجامعات، موظفي المؤسسات الأهلية، الأطفال، وأهالي الأسرى، دون وجود صوت مندد من قبل أي طرف دولي مما يعد مؤشراً صارخاً للانحياز الدولي الكامل.

واكد الائتلاف إن أسرانا وأسيراتنا هم "أسرى حرب إتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى للعام 1949"، وفي ظل عدم إعتبار أسرانا وأسيراتنا كذلك، نطالب المجتمع الدولي بإصدار بيان واضح حول الفشل الكامل لكافة المواثيق الدولية والإقرار بعدم جدواها، أو التدخل والضغط لتفعيل قانون أسرى الحرب في الحالة الفلسطينية.