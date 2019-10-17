بعد تحقيق وطن "ضريبة الجمال..تشوهات وخداع": وزارة الصحة تحظر استخدام جميع أجهزة الليزر والقيام بعمليات تجميلية وإعطاء الوصفات الطبية داخل مراكز العناية بالبشرة

رام الله – وطن : بعد تحقيق وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن للإعلامي نزار حبش بعنوان " ضريبة الجمال .. تشوهات وخداع" والذي كشف عن قيام صالونات ومراكز تجميل بعمليات تجميل مختلفة دون أي إشراف طبي أو تراخيص، وتقمص بعض صاحبات الصالونات ومراكز التجميل لمهنة الطب دون شهادات، وصرف أدوية ومستحضرات محظورة، نشرت وزارة الصحة على جريدة الوقائع الفلسطينية تعليمات رقم 2 لسنة 2019، حيث حظرت التعليمات وبشكل ملزم كما جاء في المادة الخامسة ما يلي :

- استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعها، بما فيها جهاز الضوء المكثف، وجهاز تكسير الدهون، وجهاز الذبذبات الصوتية، وجهاز الكاربوكسي، وأجهزة حقن المستحضرات الطبية، وأي أجهزة أخرى تحددها الوزارة.

- حقن البوتكس والفيلر، وأي مواد تدخل بالحقن الى داخل الجسم، أو أي حقن أخرى.

- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة.

- معالجة الأمراض الجلدية.

- استخدام مصطلح علاجي أو ما يدل على تقديم خدمات علاجية أو طبية.

- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.

- صنفرة البشرة كيماويا أو كهربائيا أو عن طريق جهاز الكريستال.

- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.

- استخدام جهاز الوميض الضوئي "IPL " لأغراض أخرى غير إزالة الشعر.

وسمحت وزارة الصحة لمراكز التجميل والعناية بالبشرة باستخدام جهاز الوميض الضوئي فقط المعروف ب IPL حسب الشروط التالية في المادة الثانية :

- التصريح للجمهور بشكل واضح ومكتوب داخل وخارج مركز العناية بالبشرة بأن الجهاز المستخدم IPL وليس جهاز ليزر

- التعهد بعدم استخدام أي أجهزة أخرى غير جهاز IPL لازالة الشعر أو القيام بأي إجراء علاجي آخر.

- تقديم طلب للمديرية يوضح فيه نوع جهاز الوميض الضوئي ومصدره والشركة المصنعة، وتقديم كل الأوراق المتعلقة بالجهاز من فواتير وكتيب مواصفات.

واشترطت وزارة الصحة في المادة الثانية على الأشخاص الذين يرخص لهم استخدام جهاز الوميض الضوئي IPL أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط من بينها :

- الحصول على دبلوم في العناية بالبشرة من مؤسسة تعليمية مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- الحصول على دورة على جهاز الوميض الضوئي IPL

- الحصول على شهادة الثانوية العامة

وأعطت وزارة الصحة في المادة السابعة، مهلة حددتها بعام كامل حتى تلتزم مراكز العناية بالبشرة بتصويب أوضاعها، وضرورة التوجه الى وحدة الإجازة والتراخيص التابعة لوزارة الصحة من أجل تصويب كل أمورها القانونية.

للاطلاع على تعليمات وزارة الصحة اضغط هنا

مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة لوطن : التعليمات ملزمة ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية

وفي السياق ذاته، أكدت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي في تصريحات خاصة لوطن أن التعليمات المنشورة على جريدة الوقائع الرسمية ملزمة لجميع مراكز العناية بالبشرة بما يشمل الصالونات، وعليهم التخلص من جميع أجهزة الليزر الموجودة، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بناء على قانون الصحة العامة.

وشددت أن القرار بدأ بالسريان على أرض الواقع، وعلى مراكز العناية بالبشرة مراجعة وحدة الإجازة والتراخيص في وزارة الصحة من أجل ترخيص أجهزة IPL فقط المسموح استخدامها.

وأكدت أن تحقيق وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن قد ساهم بشكل فعال في تحرك الوزارة وبشكل عاجل من أجل إنهاء حالة الفوضى داخل مراكز العناية بالبشرة والصالونات.

وشددت أن أجهزة الليزر لإزالة الشعر يسمح باستخدامها فقط للأطباء المختصين في الجلد

ما الفرق بين جهاز الليزر وجهاز IPL لإزالة الشعر ؟

ووفقا للمختصين هنالك فروق كثيرة ما بين الجهازين، أهمها أن ازالة الشعر بالليزر وسيلة علاجية فعالة مبنية على ان يقوم شعاع الليزر بارسال حزمة من الطاقة الى جذر الشعرة و تقوم البصيلة بامتصاص هذه الأشعة فيدمرها، و هذا أشبه قليلا بالوميض الضوئي IPL و لكنه اشد، لذلك فإن استخدامه يجب أن يكون مقتصرا على الأطباء المختصين في الجلد لمعرفة كيفية التعامل مع الأشعة والحروق في حال حدوثها.

ضريبة الجمال .. تشوهات وخداع

وكان تحقيق وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن كشف عن حجم كبير من المخالفات والخروقات داخل مراكز وصالونات التجميل في الضفة الغربية، لمشاهدة التحقيق اضغط هنا

وتعرضت وحدة الصحافة الاستقصائية لتهديدات من أصحاب نفوذ يديرون هذه الصالونات فور نشر التحقيق الاستقصائي الذي أحدث ضجة واسعة داخل المجتمع الفلسطيني، حيث أصدرت شبكة وطن الإعلامية بيانا صحفيا يدين جميع أشكال التهديدات بحق صحفييها وإدارتها، مؤكدة المضي قدما في إنتاج تحقيقات جريئة تكشف عن الفساد وسوء الإدارة والاحتيال الذي يتعرض له المواطن، لمشاهدة البيان اضغط هنا.

وتلقت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن وبعد نشر التحقيق شكاوى كثيرة من مواطنات تعرضن للحروق والالتهابات لكنهن فضلن عدم الظهور أمام عدسة الكاميرا لاعتبارات عائلية وقانونية، للاطلاع اضغط هنا.

وتؤكد وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن أنها ستواصل الرقابة على تطبيق تعليمات حظر جميع أجهزة الليزر داخل مراكز العناية بالبشرة، انطلاقا من أهمية دور الإعلام في الكشف عن الحقيقة ونشرها كما هي للرأي العام، حفاظا على صحة المواطن.