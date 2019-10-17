بلدية السموع تستقبل محافظ الخليل اللواء جبرين البكري

وطن: استقبل رئيس بلدية السموع حاتم المحاريق، صباح اليوم الخميس، اللواء جبرين البكري محافظ محافظة الخليل ونائبه خالد دودين والوفد المرافق.

رحب رئيس البلدية المحافظ البكري ولاوفد المرافق له، قائلا:" نتشرف بزيارة هذه القامة في ظل الظروف الحالية وما تواجهه البلدية من تحديات"، فرغم الإنجازات الواضحة لا زلنا نواجه الإشكاليات، ونعمل على تجاوزها فهذه مسؤوليتنا. منذ استلام المجلس البلدي عالجنا الترهل الإداري وانجزنا النظام المالي، وحفزنا الجميع لدفع المستحقات، وعملنا على تحسين جباية المياه مما أدى الى رفع حصة الفرد وتقليص دورة المياه رغم عدم وجود اي زيادة من المصدر، بينما ارتكزنا على الدراسات الفنية لقطاعي الكهرباء والمياه واتخذنا القرارات العاجلة للتصويب، عالجنا التعديات وعملنا على إعادة الهيبة للمؤسسة. أنجزنا عديد المشاريع لتحسين خدماتنا لأهلنا في الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء. ضبطنا اذونات الإشغال ونعمل بشكل مستمر للتحسين الإداري ورفع الجباية للوفاء بالالتزامات. وختم ملتزماً بما يصدر عن القضاء من قرارات قطعية.

من جانبه، أكد المحافظ "ان المجلس البلدي موجود وفق الإجراءات القانونية وهو مجلس ملتئم وقانوني وأي تغيير يجب ان يكون وفق القانون، ولا يجوز ان تحكم المؤسسة بالمزاج".

كما اشار الى التحديات التي تواجه المجال البلدية المختلفة والعجز الواضح في مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع مع ضرورة تحرك المؤسسات لتحسين الخدمات خاصة الصحة ثم أوجز بذكر بيانات عمل المحافظة والتدخلات التي تقوم بها الطواقم العاملة في كافة الجوانب، مبدياً التزامه الواضح بتحسين الخدمة في ظل ضرورة تعزيز دور السلطة لمحاربة الفلتان وتعزيز الامن فلا مكان لمجرم في المحافظة. وختم بقوله اننا نعلم الاحتياجات الأمنية للمحافظة والسموع بشكل خاص ونعمل على تحقيق كافة الاحتياجات وفق الخطة الاستراتيجية للمحافظة المقرة مؤخراً والتي تبنتها الحكومة.

وفي الختام زار المحافظ البكري شركة الحوامدة الاستثمارية ورجل الاعمال ايوب الحوامدة واعداً بملاحقة الخارجين عن القانون ولجم سلوكهم وتعدياتهم.