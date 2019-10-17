محكمة الاحتلال تفرج عن 3مبعدات مقدسيات بشروط

رام الله- وطن: قضت محكمة الاحتلال، الثلاثاء، الافراج عن ثلاث مقدسيات مبعدات عن المسجد الأقصى، بشرط دفع كفالة مالية بقيمة 750 شيكلا.

وذكر المحامي خالد زبارقة، أن الشرطة طلبت خلال جلسة المحكمة بإبعاد الثلاث مقدسيات عن البلدة القديمة لمدة 180 يومًا، لكن القاضي رفض طلب الشرطة بعد سماع دفاع المحامين.

ولفت إلى أن طاقم المحامين بينوا للقاضي أن الثلاثة تواجدن في باب السلسلة بشكل قانوني، ولكن المستوطنين استفزوهم بألفاظهم وسخريتهم والصراخ عليهن.

كما اعتدت شرطة الاحتلال أمس على النساء بالضرب خلال اعتقالهن، ووجهوا لهن ألفاظ نابية.

وأضاف زبارقة أن المحكمة قضت بالإفراج عنهن بشرط دفع كفالة مالية قيمتها 750 شيكلا لكل واحدة منهن، والتوقيع على كفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث بقيمة 2500 شيكل لكل واحدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المبعدات عن الأقصى لمدة 6 شهور وهن: هنادي الحلواني وعايدة صيداوي ومدلين عيسى، اثناء تواجدهن أمس في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس، ومددت توقيفهن لليوم.