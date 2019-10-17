الإعلان عن المدارس الفائزة في برامج بلدية رام الله للتوعية البيئية للعام الدراسي 2018-2019

رام الله- وطن: أعلنت بلدية رام الله، اليوم الخميس، أسماء المدارس الفائزة في برامج بلدية رام الله للتوعية البيئية للعام الدراسي2018-2019، وذلك في ختام مشاريع التوعية البيئية مع مدارس المدينة.

جاء ذلك في حفل شارك فيه مدير التربية والتعليم باسم عريقات ومدراء ومديرات المدارس والطلاب المشاركين في المسرحيات البيئية وفي مشاريع التوعية البيئية.

وقال رئيس لجنة البيئة، عضو المجلس البلدي كمال شمشوم إن بلدية رام الله تسعى من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات البيئية التي تنظمها مع مؤسسات المدينة ومختلف فئات المجتمع، إلى إحداث تعديل وتغيير في بعض الأحيان نحو سلوكيات أفضل تجاه البيئة، وذلك تحت الشعار الذي أطلقته "نحو رام الله مدينة صديقة للبيئة".

وتوجه بالشكر لكل المشاركين في المشاريع التي تم تنفيذها بإشراف مديرية التربية والتعليم في رام الله والبيرة ومديرية التعليم في منطقة القدس واريحا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وسلطة المياه، ووزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة جودة البيئة، والمركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة، والدفاع المدني، ومصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة، ومركز العمل التنموي (معا)، وجمعية الرفق بالحيوان، ومؤسسة عمار الأرض، والإغاثة الزراعية الفلسطينية، ومديرية صحة رام الله، ومسرح القصبة، ومسرح عشتار، ومؤسسة عبد المحسن القطان والاغاثة الطبية.

من جانبه، قال عريقات إن وزارة التربية والتعليم تحرص على التوعية البيئية في مدارسها ما يساهم في تعزيز ممارسات بيئية لدى طلبة المدارس تنعكس على مجتمع المدرسة وخارجها

وقدمت مدرسة الإنجيلية الأسقفية العربية المسرحية البيئية الفائزة بجائزة المسرحية، حيث قدم الطلاب عرضا كوميديا هادفا تناول أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.

بدروها، أعلنت مديرة دائرة الصحة والبيئة في البلدية ملفينا الجمل عن نتائج البرامج البيئية التي تم العمل عليها على مدار العام الدراسي 2018-2019 وهي كالتالي:

برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة لعام 2018-2019

جائزة المرتبة الاولى مناصفة، وحصلت عليها كل من مدرسة الرجاء الانجيلية اللوثرية ومدرسة راهبات مار يوسف

جائزة المرتبة الثانية مناصفة، وحصلت عليها كل من مدرسة الكلية الاهلية ومدرسة عزيز شاهين.

جائزة المرتبة الثالثة مناصفة، وحصلت عليها كل من مدرسة بنات رام الله الثانوية والمدرسة الانجيلية الاسقفية العربية.

جائزة المدارس المتميزة مناصفة، وحصلت عليها كل من مدارس المستقبل ومدرسة ذكور رام الله الثانوية.

جائزة المدارس المستدامة الخضراء: مدرسة فيصل الحسيني، مدرسة هواري بو مدين ومدرسة الفرندز للبنات.

وفي مسابقة المسرحية البيئية لعام 2018-2019، حازت على المرتبة الثالثة مدرسة راهبات مار يوسف، وذهبت جائزة المرتبة الثانية لمدرسة بنات رام الله الاساسية، بينما نالت المدرسة الانجيلية الاسقفية العربية جائزة المرتبة الاولى.

أما جائزة أفضل ممثل عن فئة الطلاب فذهبت لكريم الزر من مدرسة الفرندز للبنات، بالمركز الأول، وتامر برغوثي من مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بالمركز الثاني.

أما أفضل ممثلة عن فئة الطالبات فذهب المركز الأول لزينة عوض من مدرسة الفرندز للبنات، وجاءت كندة شقير من مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك ثانية، وجود أبو عبيد من راهبات مار يوسف بالمركز الثالث.

أما جائزة أفضل معلم/ة ملتزم بالمشروع فحلت وفاء سعد (اللوثرية) بالمركز الأول، ونيرمين الدباس من (الفرندز) على المركز الثاني.