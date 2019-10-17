نابلس: التحقيق بظروف وفاة شاب على رقبته آثار حبل

وطن: شرعت الشرطة والنيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة شاب (27 عامًا) من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد أن وصل جثمانه للمستشفى الوطني بنابلس.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغًا عن وصول جثمان شاب للمستشفى الوطني بنابلس وعلى رقبته اثار حبل.

وذكر أنه على الفور تم إعلام النيابة العامة ومباشرة الإجراءات القانونية والفنية من قسم الأدلة الجنائية وقسم التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الوفاة".

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان تمهيداً لإحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية لتشريحها والوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة للسير بإجراءات التحقيق أصولًا.