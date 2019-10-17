فادي قريطم رئيسا لمجلس ادارة تراسنطا بيت حنينا

وطن: ضمن خطة التطوير و التحسين التي اقرها مركز تراسنطا الرعوي، بيت حنينا، قام المرشد الروحي للمركز الأب برنارد لاوند بتعيين فادي قريطم رئيسا لمجلس الإدارة.

حيث ضم المجلس تسعة أعضاء اخرين، بالإضافة إلى الأب برنارد ،و الأعضاء هم: فادي نمور، سامي خوري، توفيق نصرالله ( المدير التنفيذي)، طوني عبدالله، لوسي ابو هاني، هيا دعدس، عطالله ابو غرفة، طوني ابو علي، رامي زيدان.

وسيعمل المجلس على خطة تطوير النشاطات بكافة أنواعها بالمركز و النهوض بكافة الجوانب.