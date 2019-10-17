خارجية الأردن: الحكم على الأسيرة اللبدي باطل.. وطالبنا الاحتلال بالإفراج عنها فورا

وطن: اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، مصادقة الاحتلال على الاعتقال الإداري للأسيرة الفلسطينية - الأردنية، هبة اللبدي، باطل وغير مقبول.

وفي بيان لها، الخميس، أكدت الخارجية طلبها من الاحتلال الإفراج عن اللبلدي فورا، وعدم قبول الحكم الصادر بحقها.

واليوم، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة "عوفر"، أصدرت قرارا بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة خمس أشهر، بحق الأسيرة اللبدي، والتي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 يوما.