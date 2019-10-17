الأسير إياد ابزيع في العزل الانفرادي منذ أكثر من 190 يوماً

رام الله- وطن: يواصل الاحتلال عزل الأسير إياد ابزيع من سكان مخيم قلنديا شمال القدس منذ أكثر من 190 يوماً، رغم وعودٍ قدمها له تقضي بإنهاء عزله الشهر الماضي.

مكتب "إعلام الأسرى" قال بأن الأسير ابزيع كان خاض إضرابا عن الطعام مدة 18 يوماً؛ رفضاً لعزله الانفرادي المستمر من نيسان الماضي؛ ثم أبرمت معه إدارة السجون اتفاقاً يقضي بإنهاء عزله في الخامس عشر من سبتمبر الماضي مقابل فك إضرابه؛ ولكنها نكثت بوعدها له وأبقته في الزنازين الانفرادية.

وأوضح بأن الأسير ابزيغ قام برشق أحد السجانين بالمياه الساخنة في وجهه لحظة سماعه نبأ استشهاد ابن خالته محمد عدوان في الثاني من نيسان الماضي، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بعزله في "إيشل" في ظروف سيئة جداً، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى سجن الرملة، ثم أعاده الاحتلال مجدداً لزنازين العزل الانفرادي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير بزيع ممنوع من الزيارة والعلاج، وهو معتقل إداري منذ عام وعدة أشهر، وقد قضى ما مجموعه خمس سنوات في سجون الاحتلال.