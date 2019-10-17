السلطات المصرية تفرج عن عشرات المحتجزين الفلسطينيين

وطن: أفرجت السلطات المصرية عن عشرات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، كانوا محتجزين لديها لأشهر وأسابيع؛ بعد جهودٍ بذلتها قيادة حركة الجهاد الإسلامي.

ووصل وفد قيادة الجهاد في الداخل والخارج برئاسة أمينها العام زياد النخالة للقاهرة قبل أيام، لبحث عدة قضايا ذات العلاقة بين الطرفdن والملف الفلسطيني الداخلي؛ فيما نجح الوفد في بحث ملف المحتجزين والإفراج عنهم.

وأفرجت السلطات المصرية عن 81 محتجزًا لديها في السجون، بينهم 26 عنصرًا من حركة الجهاد وجناحها العسكري سرايا القدس.