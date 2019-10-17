غزة: حملة "لجمع" المتسولين من الشوارع

وطن: نفذت لجنة معالجة مشكلة التسول في غزة، أول مرحلة من مراحل جمع المتسولين من الشوارع "وهي الضربة الاستباقية في الحملة"، وفق تعبير اللجنة.

وأفادت اللجنة في بيان أن مديرية التنمية بغزة وبالتعاون مع النيابة العامة والمباحث والشرطة النسائية، بدأت بتنفيذ مرحلة أولى من مراحل الجمع الميداني لحلات التسول.

وبينت أنها استهدفت بشكل أساسي المتسولين الممتهنين للتسول والمشهورين حيث قامت الفرق الميدانية باعتقال رجلين وسيدتين من كبار السن وثمانية أطفال.

وتبين للجنة –وفق البيان- أن من ضمنهم حالة واحدة لمريض نفسي وتم تحويله لمستشفى الصحة النفسية، وحالة أخرى لمتسول عمره يزيد عن ٨٠ عامًا يمتهن التسول ويرفض الامتناع ولازال موقوف وجاري التواصل مع العشائر لحل مشكلته.

وذكرت أن هناك حالات تسول لامرأتين عمرهن يفوق ٧٠ عاما، تم تحويلهما لبيت الأمان للنساء المعنفات منهم سيدة مريضة نفسيا ولها عائلة جاري العمل على تسليمها لها.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم جمع ثمانية أطفال وهم من أكثر الأطفال تواجدًا في الشارع والعمل جاري مع النيابة بين استدعاء أهاليهم وبين تحويلهم إلى مؤسسة الأحداث لبدء علاج نفسي وسلوكي لهم ضمن الخطة العلاجية الموضوعة في برامجها المتنوعة في مجالات الدعم النفسي الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والقانوني والصحي.

وأشارت إلى أن الحملة سوف تستمر في الأيام القليلة القادمة في معظم أحياء مدينة غزة والمحافظات الاخرى.