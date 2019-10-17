ضبط مواد تموينية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في طولكرم

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية مع جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، على المحلات والأسواق التجارية في مدينة طولكرم، كمية من المواد التموينية وأخرى مواد تنظيف منتهية الصلاحية، إذ أقرت جهة الاختصاص (الاقتصاد الوطني) إتلافها.

وعلى صعيد متصل تمكن الجهاز في طولكرم من ضبط مركبة قادمة من "إسرائيل" محملة بكمية من أكياس الشبس المنتهي الصلاحية، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الصحة، أقرت إتلافه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.