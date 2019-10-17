الاحتلال يفرج عن الطفل خالد غنام وعائلته تستقبله بحفلة عيد ميلاد

رام الله- وطن: الاسير المحرر الطفل خالد غنام استقبلته عائلته، مساء اليوم الخميس، بحفلة عيد الميلاد كما كان مقررا لها قبل اعتقاله امس الاربعاء.

فقد جاء اعتقال الطفل غنام قبل يوم واحد من عيد ميلاده، الذي يصادف السابع عشر من تشرين أول وهو اليوم الخميس.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل خالد سليمان غنام ( 12 عاما)، الذي اعتقلته عصر امس الاربعاء بالقرب من معبر قلقيلية الشمالي، بتهمة "القاء زجاجات حارقة" على جنود الاحتلال المتمركزين على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، بحسب زعمهم.

وكان شقيق الطفل غنام، ناشد في حديث سابق من اليوم، عبر شبكة وطن الاعلامية وفي برنامج "وطن وحرية"، مختلف المؤسسات والجهات التدخل للإفراج عنه بعد فشل طاقم المحامين بتحديد مكان اعتقاله، مشيرا الى ان عائلته تعيش حالة هستيريا وتوهان نتيجة استمرار عدم معرفة مصير خالد، أو ظروف اعتقاله.