كوشنر يزور دولة الاحتلال أواخر الشهر ويلتقي غانتس

وطن: أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، سيزور دولة الاحتلال نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر والفريق المشرف على خطة الإدارة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، والذي يضم مستشار الإدارة الأمريكية أفي بيركوفيتز، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بزيارة قصيرة لدولة الاحتلال، يلتقي خلالها بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وتشير الصحيفة إلى أن لقاء كوشنر مع غانتس سيعقد لأول مرة.

وحسب الصحيفة، فإن الفريق الأمريكي يسعى لفهم الآفاق السياسية لقبول حكومة إسرائيلية جديدة لـ "صفقة القرن"، علما بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تستعد لنشر الشق السياسي من الصفقة بعد تشكيل حكومة جديدة.

ومن المتوقع أن يتوجه كوشنر من دولة الاحتلال إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي ينظمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.