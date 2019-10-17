فيديو| اللبنانيون يتظاهرون ضد زيادة الضرائب وموكب وزير التربية يطلق النار عليهم

وطن: تظاهر المئات من الشباب اللبنانيين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على إقرار ضرائب جديدة، معبرين عن رفضهم لسياسة الحكومة تجاه القضايا المعيشية.

وفيما عمد المتظاهرون إلى قطع الطريق المؤدّية إلى الساحة، وإغلاق جسر الرينغ في بيروت بالاتجاهين، وقطع طريق عام الغبيري - المشرفية بالإطارات المشتعلة، استدعت القوى الأمنية تعزيزات إلى محيط السراي الحكومي في العاصمة بيروت.

ولفت عدد من المتظاهرين إلى أن موكب وزير التربية أكرم شهيّب أطلق النار عليهم من أجل فتح طريق له وسط التظاهرات.

"الوكالة الوطنية للإعلام" تحدثت أيضاً عن أنّ مسيرة المتظاهرين وصلت إلى أمام بيت حزب الكتائب المركزي في منطقة الصيفي.

يذكر أنّ صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت اليوم موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير الاتصالات محمد شقير بفرض ضريبة على تطبيق "واتسآب" وعلى السجائر، وعن بحث إمكانية فرض رسم جديد على المشتقّات النفطية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة.

ووصل هاشتاغ #إجا_وقت_نحاسب و #أكرم_شهيب و #واتساب إلى الأكثر تداولاً على موقع تويتر، بحيث يعمد الناشطون إلى التعبير عن غضبهم من الضرائب الجديدة ومن سوء الأوضاع المعيشية في ظل أزمة الدولار.

المتظاهرون دعوا اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصامات، مطالبين بالتراجع عن فرض ضرائب جديدة ومحاكمة الفاسدين.

ونشر الناشطون صوراً وفيديوهات لتظاهرات تجوب كلاً من النبطية وصيدا وطرابلس بالإضافة إلى العاصمة بيروت.

موكب #اكرم_شهيب لحظة اطلاق النار على المعتصمين في وسط بيروت. pic.twitter.com/bmzmQL5Uht — Elie Abou Jawde (@EajElie) ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

(الميادين)