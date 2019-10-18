أول مدرسة لتدريب الكلاب في غزة

غزة - وطن- صباح حمادة: امتلك مهارة التعامل مع الكلاب، ومحبتها منذ طفولته، ما دفعه للتفكير بشكلٍ جدي في تأسيس أول مدرسة لتدريب الكلاب في قطاع غزة، وأطلق عليها اسم " k9 Dods".

مدرب الكلاب الشرسة وائل مهنا (43 عاماً) من شمال قطاع غزة، يتحدث لــ وطن عن هذه المبادرة، فيقول: "أتعامل منذ الصغر مع الكلاب، وهذا ما دفعني للتفكير جديا في إنشاء مدرسة لتدريب الكلاب."

ويوضح مهنا أنه اعتمد على ذاته في صقل مهاراته في التعامل مع الحيوانات بشكلٍ عام، والكلاب على وجه التحديد، من خلال مشاهدة مقاطع على اليوتيوب وقراءة معلومات عن كيفية التعامل مع الكلاب وآلية تدريبها لمدة ست سنوات متتالية.

ويتابع مدرب الكلاب وائل حديثه لــ وطن أن مدرسته تضم حالياً 20 كلباً يخضعون لتدريبات متنوعة، وأنه يمارس مهنة تدريب الكلاب منذ 7سنوات.

ويبين أن فكرته في إنشاء مدرسة خاصة بتدريب الكلاب، لاقت استحسان كثير من المواطنين، بالرغم من تردي الأوضاع في غزة.

ويشير مهنا لـ وطن إلى أنه تتعدد التدريبات الخاصة بالكلاب منها: حماسة شخصيات، مباني، منازل، طاعة، شراسة وغيرها، موضحاً أن فترة التدريب الذي يتلقاها الكلب تتراوح ما بين 3-4 أشهر.

ويؤكد أن أكثر الصعوبات التي واجهته خلال إنشائه للمدرسة هو اختيار المكان لعدم قبول المواطنين بأن تكون بالقرب من منازلهم، ما اضطره لاختيار قطعة أرض أقصى شمال بيت لاهيا.

ووجه مهنا رساله للمواطنين والمسؤولين داعياً فيها الى الرفق بالحيوانات الضالة وعدم ايذائها، وأن تكون هناك جمعية خاصة لرعايتهم.



