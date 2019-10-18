إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية وسط توقعات باستقالة الحريري

وطن: أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم في قصر الرئاسة؛ لبحث وضع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس؛ احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا شرق بيروت".

ولفتت مصادر صحافية إلى أن الحريري قد يعلن عن استقالته في وقت لاحق اليوم، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا عند الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي اللبناني.

وأوضحت المصادر أن الحريري بحث خيار استقالته جديًا مع بعض المحيطين به، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها، فيما أكدت أن الحريري لم يحسم قراره في هذا الشأن حتى الساعة.

وكان موقع "مستقبل ويب" المقرب من رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد أفاد في وقت سابق أن الأخير يتجه إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على خلفية المظاهرات.

وأفاد الموقع، نقلا عن مصدر حكومي لم يسمه، إن الحريري سيوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر الجمعة، بخصوص الاحتجاجات التي أشعلتها ضريبة مرتقبة على تطبيق "واتسأب".

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس ميشال عون.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، قد أعلن أن وزراء حزب "القوات اللبنانية"، الذي ينتمي إليه حاصباني، لن يُشاركوا في الجلسة الحكومية ببعبدا حال حصولها.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل الاحتجاجات، الجمعة، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.