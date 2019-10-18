عشرات الالاف في كاتالونيا يطالبون بالانفصال عن اسبانيا

وطن: شهد اقيلم كاتالونيا الاسباني مسيرة تطالب بانفصال الاقليم عن اسبانيا.

وسد متظاهرون يحتجون على سجن زعماء كتالونيين المداخل المؤدية إلى كنيسة ساغرادا فاميليا في وسط برشلونة.

وتجمع حشد يدعو إلى انفصال المنطقة الشمالية الشرقية عن إسبانيا في الصباح خارج الكنيسة غير المكتملة البناء الشهيرة.

وذكر حساب الكنيسة على “تويتر” أن السياح لم يتمكنوا من دخولها ويمكن أن يلغوا تذاكرهم عبر الإنترنت.

يشار إلى أن كنيسة ساجرادا فاميليا بين أشهر المقاصد السياحية في إسبانيا وهي من تصميم المهندس المعماري أنطونيو جودي.

وهذه التظاهرة تأتي في إطار إضراب عام أوسع أسفر عن إلغاء رحلات جوية وسد طرقات في المنطقة .

وقال رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا في وقت سابق إنه يجب إجراء استفتاء ثان للاستقلال عن إسبانيا. وواصل الانفصاليون الاحتجاجات في عدة مدن، واشتبكوا مع الشرطة في برشلونة، في حين تعهدت الحكومة المركزية في مدريد بحسم الموقف بالطريقة المناسبة.

وشدد رئيس الإقليم على أنه لا يجوز إلصاق العنف بالاحتجاجات، وتعهد بتنظيم استفتاء ثان يقرر فيه الناخبون إذا كانوا يفضلون البقاء مع إسبانيا أو الانفصال عنها.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب الليلة الماضية، حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، الذين أضرموا النار في حواجز وضعت بهدف احتواء الحشود.