القسام للاحتلال: جنودك ما زالوا في غزة

وطن: نشر الإعلام العسكري بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورة يظهر فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي المأسورين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وكتب القسام على الصورة رسالة للاحتلال باللغتين العربية والعبرية مفادها "جنودك ما زالوا في غزة"، في إشارة للجنود الأربعة المأسورين لدى القسام.

وتوافق اليوم الذكرى الثامنة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي .

وتأسر كتائب القسام أربعة جنود إسرائيليين وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.