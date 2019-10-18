اصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

وطن: أصيب 15 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع.

وقالت وزارة الصحة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 48 اصابة بجراح مختلفة من بينها 15 بالرصاص الحي.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين بدأوا بالتوافد إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها الفعاليات، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شباب بالرصاص الحي، و4 آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.