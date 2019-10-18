عشرات حالات الاختناق واعتقال متضامن أجنبي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل متضامن أجنبي، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، ونصبت كمينا لهم أسفر عن اعتقال متضامن إسباني، وإصابة شاب ومتضامن آخر بجروح طفيفة خلال ملاحقة جنود الاحتلال لهما.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز النسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.