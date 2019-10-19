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صرخة بيروت

19.10.2019 07:56 AM
صرخة بيروت

كتب : سامر عنبتاوي

عندما تذرفي يا بيروت دمعا،، يسيل على بحرك المتوسط ليلامس شواطئ عكا و حيفا، و يعود زيتا مضيئا يتسلق جبل لبنان و يلامس أرزها..

أرفضيهم يا بيروت، أرفضي طائفيتهم الممجوجة، أرفضي زعاماتهم و تسلطهم، أرفضي اقطاعيتهم و فسادهم، أرفضي ترفهم و مجونهم، و انحازي يا بيروت للفقراء و (المعترين) انحازي لابنائك المظلومين و المهمشين، اغتسلي يا بيروت مرات سبع لتتطهري من نجس الطائف، و عودي بلدا للجمال و المحبة و اتصلي بفلسطين جغرافيا، كما اقتسمتما رأس الناقورة ..

لا تبكي يا بيروت و اجعليهم يبكون، لا تتألمي و اجعليهم يتألمون، لا تندمي و اجعليهم يندمون، لا ترحلي و اجعليهم يرحلون..

احضني البحر و المخيم، و احضني ضيوفك الفلسطينيين بانتظار عودتهم و سلميهم مفتاح المحبة و العيش بكرامة ليعلقوه مع مفتاح العودة ،،

ابقي عاصمة الأرز و الفنون، و اصدحي بصوت مطربيك الجبليين، و ارسمي لوحة للثقافة و الفكر و الأدب و الموسيقى الشجية، غني يا بيروت ياخيمتنا الأخيرة، غني للورد و الحب و الأمل، و قرري يا بيروت ،، قرري أن المستقبل فيه أبنائك و ليس فيه من اغتصبك و آلمك و تركك تنوحين على بحرك، و بحر فلسطين فيمتزج الدمع موجا عاليا كعلو جبالك و جبال فلسطين..

انهضي بيروت و علميهم كيف يحيا الحر، و كيف أن زمن العبودية قد انتهى، و أن اثنينِ وسبعينَ ساعةً تكفي ليس للترقيع ،، بل للتغيير.

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