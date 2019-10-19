هدوء حذر ببيروت عقب صدامات واعتقالات ودعوات للتظاهر اليوم

وطن: قال المصادر الاخبارية إن المتظاهرين انسحبوا من وسط العاصمة اللبنانية بعد اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب والجيش أسفرت عن جرح وتوقيف عشرات الأشخاص، وفق ناشطين من الحراك المدني توعدوا بالعودة اليوم إلى الساحات؛ في المقابل أمهل رئيس الحكومة سعد الحريري مكونات حكومته 72 ساعة لتقديم حلول ترضي الرأي العام الغاضب.

ورفع المتظاهرون أمس الجمعة في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي طالت مناطق مختلفة من البلاد، شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ورحيل رموز الطبقة السياسية، وذلك احتجاجا على فرض الحكومة رسوما على الاتصالات عبر الإنترنت تراجعت عنها لاحقا الخميس الماضي.

وأوردت وكالة الأناضول أن هدوءا حذرا يسود وسط بيروت بعد ساعات طويلة من الاحتجاجات التي تخللتها مناوشات مع قوات الأمن، وقد تمكنت قوى الأمن أمس من فض مظاهرات حاشدة وإخلاء ساحة رياض الصلح قرب مقر رئاسة الحكومة من المحتجين.

واستخدمت قوى الأمن ليلا خراطيم المياه والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مقر رئاسة الحكومة، مما أسفر عن حالات إغماء.

واندلعت مواجهات مساء بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية في شارع المصارف في وسط بيروت، وأغلق المتظاهرون الطريق بالإطارات المشتعلة، وأسفرت المواجهات عن تحطم واجهة أحد المصارف.

المصدر: الجزيرة