مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار سد في روسيا

وطن: قتل وأصيب العشرات جراء انهيار سد قرب مدينة كراسنويارسك الروسية بسيبيريا.

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، فجر اليوم السبت، عن مقتل 10 أشخاص وفقدان 15 آخرين، جراء انهيار سد تشغله شركة للتعدين، على نهر سيبا في منطقة كوراغنسكي بإقليم كراسنويارسك الروسي بسيبيريا.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، السبت، قال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ: إنه قتل 6 أشخاص، وأصيب 14 آخرون، تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية، ولا يزال مصير 10 أشخاص مجهول.

(سبوتنيك)