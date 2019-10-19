4 إصابات في جريمتي طعن ودهس متعمد بالجليل المحتل

وطن: أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة، مساء أمس، الجمعة، في قرية شعب بالجليل المحتل، وذلك في جريمة طعن ودهس متعمد.

وعلم أن شجارا قد وقع أسفر عن طعن شخص واحد، في الثلاثينات من العمر، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي أعقاب الشجار، قاد شاب مركبته نحو ساحة أحد المنازل، فدهس ثلاثة أشخاص.

ووصفت حالة المصابين، وهم في العقدين الثالث والرابع من العمر، بالطفيفة. وبحسب طواقم الإسعاف، فقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا لمواصلة العلاج.

فيما وصلت إلى المكان قوات من الشرطة، وباشرت التحقيق في ظروف الجريمة، دون أن ترد أية أنباء عن اعتقال أي مشتبه به، علما أن هويتهم معروفة للشرطة.

وبحسب التقارير الأولية، فإن خلفية الشجار تعود إلى خلاف طارئ حصل في الشارع.

وقالت الشرطة في بيان إنها وصلت إلى المكان، وباشرت البحث عن المركبة الضالعة بجريمة الدهس، وجمع الأدلة من مكان الحادث، إضافة إلى إفادات شهود العيان.