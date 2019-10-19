الخليل: الاحتلال يصيب عددا من المواطنين بالاختناق في بيت أمر

الخليل- وطن: أصيب، اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر قرب مستوطنة "كرمي تسور" الجاثمة على أراضي المواطنين شمالا، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

(وفا)