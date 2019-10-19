الاحتلال يصيب شابا ويستهدف الصيادين في غزة

غزة- وطن: أصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب 4 من المواطنين شرق جباليا، ما ادى لاصابة احدهم بجراح نقل على اثرها الى المستشفى الاندونيسي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.