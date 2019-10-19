آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح يوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها بأن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف (10/17).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غدٍ الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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