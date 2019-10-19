مؤسسات محلية ودولية تستعد لإطلاق أوسع مشاركة رقمية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى

وطن: في إطار السعي الإعلامي والشعبيّ لإسناد الأسرى الفلسطينيين ودعماً لصمودهم وتضحياتهم المستمرة، تستعد مؤسسات محلية ودولية لإطلاق حملة إعلامية دولية تحت عنوان #الاحتلال_يقتل_الاسرى.

الحملة تطلقها مؤسسة رواسي فلسطين بالتعاون مع مؤسسات إعلامية ومجتمعية وحقوقية من فلسطين وخارجها، وتهدف إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ورفع مستوى الوعي حول قضية الاسرى وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي إضافة إلى توحيد الجهود الإعلامية وتفعيل مواقع التواصل الاجتماع تحت هاشتاغ #الاحتلال_يقتل_الاسرى

#IsraelKillsDetainees

ويسعى القائمون على الحملة إلى توسيع نطاق المشاركة والعمل على إظهار البعد الانساني لمعاناة الأسرى وتوحيد الجهود تحت مظلة الأسرى في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم وتعرضهم لأشد انواع التعذيب والتنكيل.

وتتضمن الحملة مجموعة من المواد الإعلامية "المرئية والمكتوبة" التي تتناول معلومات وحقائق وأرقام تكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وأساليبه المختلفة في القتل والتعذيب.

وبدأ الترويج للحملة صباح يوم السبت القادم وتنطلق يوم الثلاثاء القادم،، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والانجليزية.