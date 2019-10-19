نصر الله معلقاً على احداث لبنان : نواجه خطرين حقيقيين وعلى الجميع تحمل المسؤولية

وطن : قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إن لبنان يواجه خطرين حقيقيين وهما الانهيار المالي والاقتصادي، والانفجار الشعبي، مؤكداً أن فرض الضرائب والرسوم لا يعتبر اصلاحاً وهو ليس خيار الحكومة الوحيد مما يدخل لبنان في مأزق كبير.

وأضاف نصر الله في خطاب له للحديث عن اخر التطورات التي تجري في لبنان الناتجة من فرض الضرائب على الشعب : " لبنان ليس بلداً مفلساً، وأمام الحكومة خيارات وأفكار كثيرة غير فرض الضرائب للخروج من الأزمة المالية".

وأضاف : "الشعب لم يعد يحتمل..ونحن نؤيد صرخته للتعبير عن وجه.. ورسائلكم وصلت الى الحكومة وهي قوية جداً".

وأوضح في حديثه أن المظاهرات التي جابت شوارع لبنان ضد فرض الضرائب للخروج من الأزمة الحالية، قد ارسلت رسائل للجميع، وعلى المعنيين أن يتصافوا ويساهموا في ايصال رسائل الشعب وتحقيق مطالبهم.

وقال " هذه المظاهرات ستوجه لبنان لاتباع منهجية وبعقلية جديدة".

وعن استقالة الحكومة، أكد نصر الله في خطابه أن حزب الله لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية، لأن لن يكون هناك حكومة جديدة خلال سنة أو سنتين بحسب ما قال.

وتابع حديثه " أي انتخابات برلمانية جديدة في لبنان، ستحمل نفس النتائج الحالية، فإن عجزت الحكومة الحالية على حل المشاكل العالقة فلن تستطيع أي حكومة جديدة حلها".

وعن خروج حزب الله للمشاركة في المظاهرات، قال " اذا نزلنا الى الشارع لا نستطيع أن نتركه قبل تحقيق كل المطالب التي نزلنا لأجلها".

وأوضح خلال حديثه بأن أزمة ثقة عميقة جداً تتوغل ما بين الشعب اللبناني وحكومته والمسؤولين في البلاد.