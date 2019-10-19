الاتفاق على تعاون أكاديمي بين جامعة القدس والكنجز كوليدج البريطانية

لندن- وطن: التقى الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، في العاصمة البريطانية لندن، بالسيد "الكسندر داونر" الرئيس التنفيذي للكلية الدولية للدراسات الحكومية International School of Government، التابعة لجامعة King’s College، وجرى خلال اللقاء الإتفاق على ربط مجموعة من برامج الماجستير التي تطرحها جامعة القدس في مجال التنمية وبناء المؤسسات، مع البرامج الأكاديمية التي تطرحها كلية الدراسات الحكومية البريطانية.

وقال أبوكشك، انه سيتم إدراج مجموعة من المساقات التي تطرحها "كنجز كوليدج"، في الخطة الدراسية لبرامج الماجستير في مجال التنمية وبناء المؤسسات، وذلك في اطار اتفاق تعاون بين الجامعتين، بحيث يتم تدريس تلك المساقات من خلال الجامعة البريطانية وفقًا لآلية عمل متفقٍ عليها.

واشار أبوكشك الى أن هذا التعاون بين جامعة القدس و"كنجز كوليدج"، من شأنه ان يشكل اضافة نوعية لبرامج الماجستير في مجال التنمية وبناء المؤسسات، التي بدورها تساهم في تأهيل الكوادر المهنية التي تعمل في القطاع العام الفلسطيني. مؤكداً ان جامعة القدس تسعى لرفع كفاءة التعليم العالي الفلسطيني، من خلال شبكة واسعة من العلاقات الاكاديمية مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم، ما يُمَكِّنْ الطالب والباحث في جامعة القدس من الوصول الى أحدث البرامج وأكثرها موائمة مع احتياج السوق المتسارع معرفيًا وتكنولوجيًا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة عمل يجريها رئيس جامعة القدس الى بريطانيا، وتشمل مجموعة من الاجتماعات مع عدد من مؤسسات التعليم العالي البريطانية لبحث التعاون الاكاديمي في تخصصات مختلفة. ويرافق الاستاذ الدكتور أبو كشك في هذه الجولة الاستاذ ليث عرفة، نائب الرئيس للتنمية والاتصال.

ويجدر الذكر أن الرئيس التنفيذي لكلية الدراسات الحكومية الكسندر داونر، هو وزير خارجية استراليا الأسبق، واكثر وزير خارجية شغل هذا المنصب (١٩٩٦ - ٢٠٠٧) في تاريخ استراليا.