سعير.. طريق واد علا الزراعي بحاجة إلى تعبيد والمواطنون يناشدون عبر وطن

الخليل- وطن- ساري جردات: يناشد مواطنو بلدة سعير، مجلسهم البلدي والجهات الحكومية بالتدخل العاجل لتعبيد طريق واد علا الزراعي، نظراً لما تشكله الطريق من أهمية للمزارعين والمواطنين الساكنين في المنطقة، وتوجيه الشاحنات الثقيلة إليه، لتخفيف الأزمة عن شارع البلدة الرئيسي.

ويصل شارع واد علا بلدة سعير بمقالع الحجر والرخام التي تقع في شمالها، وبدأ المواطنون ببناء بيوت لهم في منطقة واد علا لعدم توفر مساحات للبناء في البلدة.

وقال المواطن عادل جرادات لـ وطن: منذ ما يزيد على العقدين ونحن نطالب بتعبيد شارع وادي علا، لما له من أهمية في إعادة الاعتبار للمساحات المزروعة بأشجار الزيتون والعنب واللوزيات، وتخليص المواطنين من الغبار والأتربة المتطايرة عن المركبات التي تسلك الشارع.

وناشد جرادات بلدية سعير بوضع تعبيد شارع واد علا على سلم أولوياتها، لتخفيف أضرار التلوث البيئي الناتج عن المماطلة في تعبيد الشارع.

من جانبه، قال المواطن وجدي ياسين لـ وطن: لا نستطيع فتح نوافذ البيوت بسبب الأتربة المتطايرة والغبار الناتج عن المركبات التي تسلك شارع واد علا، ونلزم أطفالنا بعدم الخروج للعب أمام ساحة المنزل لتجنب الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي في المنطقة من ربو وضيق تنفس.

وطالب ياسين بلدية سعير بضرورة تعبيد شارع واد علا. مؤكدا التزام سكان المنطقة بدفع ما عليهم من مستحقات للبلدية.

من جهته أوضح نائب رئيس بلدية سعير فتحي جرادات لـ وطن أن البلدية قامت مؤخرا بتعبيد عدد من الطرق التي تخدم أعدادا كبيرة من المواطنين، وأن تعبيد شارع واد علا سيكون قريباً، ولكن التأخير ناتج عن قلة الدعم والتمويل للمجلس البلدي.

ويسكن في منطقة واد علا حوالي ٣٠ عائلة، يعملون في الثروتين النباتية والزراعية.

