إصابات باعتداءات للمستوطنين وجنود الاحتلال على قطافي الزيتون في بورين والجبعة

نابلس- وطن: أصيب 3 مواطنين، جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس.

واندلعت من مواجهات بين المواطنين من جهة، والمستوطنين وجنود الاحتلال من جهة أخرى، بعد سرقة المستوطنين ثمار ومعدات الزيتون من أراضي المواطنين في بورين.

وذكر الهلال الأحمر أنه قام بتقديم الاسعاف الاولي للإصابات ميدانياً.

وكان المستوطنون اعتدوا بحماية جيش الاحتلال، صباح اليوم، على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.