ضبط 4 مركبات غير قانونية والقبض على 15 مطلوبا للعدالة في جنين

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم السبت، 4 مركبات غير قانونية والقت القبض على 15مطلوبين للعدالة في جنين.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المدينة والمحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 4 مركبات غير قانونية والقت القبض على 15 شخص مطلوبا للعدالة في مدينة ومحافظة جنين .

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.