بينهم اثنان محكومان بالمؤبد،.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة يدخلون اليوم السبت، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

والأسير حسام محمد علي مطر من القدس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد فهمي إبراهيم ريماوي (54 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أيمن سعيد محمد حميدة (41 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير عاهد يونس عوض الله أبو خوصة (40 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.