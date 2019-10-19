تغريدات المعارضة في مصلحة الحكومة

كتب: أكرم النتشة

مفارقة عجيبة بتنا نعيش تحت ظلها لم تعد الحكومات والسلطات التنفيذية تأبه كثير بما نكتب معارضين او فاضحين للفساد. الاحداث المزعجة تتكرر والفساد يستشري والاستبداد يزداد ورغم كل ما يكتبه المغردون الا ان اصلاحا حقيقيا لا يحدث واحيانا تدير الحكومة ظهرها للرأي العام المتمثل بالكتابة الكثيفة على المواقع الافتراضية ولا تفكر بتحريك ساكن.

لو كنت على رأس سلطة تنفيذية لسعدت بهذه الحالة اكثر من حالة التصفيق الدائم وحظر النقد والسيطرة على كلمة تخرج من الألسن او على الصفحات الزرقاء. لكن ما الذي يقلب الحالة ويجعل من التغريد والكتابة ضد الحكومة وكأنه يصب في صالحها أو على الأقل لا يؤثر في قراراتها؟

لم نصل الى هذه الحالة بين يوم وليلة لكن الامر مرتبط بشكل كبير بالبنية الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية والتي لا يعتمد انتقال السلطة فيها على الانتخاب ولكن يتم عبر سيطرة مراكز القوى سواء كانت عسكرية وامنية او اقتصادية او سياسية او اجتماعية.

مع بداية ما عرف بالربيع العربي بدأ الافتتان بمواقع التواصل الاجتماعي وقدرة الفاعلين بها على تحريك الشارع في دول عدة حتى ان بعض هذه الثورات سمي بثورات التواصل الاجتماعي. ومع الوقت ومع احتراف المعارضة استخدام هذه المواقع وضعت السلطة نفسها في موقع متقدم ايضا لتلافي أي خطر منها واحترفت التعامل معها دون حظر واحيانا باستخدام نفس تقنيات المعارضة والشباب.

في الدول التي يتم فيها تداول السلطة عبر الانتخاب يعد الاعلام سلطة رابعة لانه وبكل بساطة يتحدث وينتقد تقصير او فساد السلطات الثلاث وبالتالي فان أي جهة تجلس في السلطة التنفيذية او التشريعية معنية ببقاء صورة مضيئة لها امام الناخبين وهذا ما يدعوها الى الحذر دائما من الاعلام والتعامل معه بحرفية عالية ومع ظهور التواصل الاجتماعي احترفت ايضا الاحزاب استخدامها والناشطون ايضا لتصبح اداة هامة في الرقابة.

في الدول العربية بشكل عام لا تأبه السلطة التنفيذية والتي تسيطر عادة على بقية السلطات بحديث او راي الاعلام كثيرا خاصة ان الجمهور لم يأت بها ولا يستطيع نزعها وبالتالي فان الرأي العام بالنسبة لها غير هام الا في حالة واحدة ان هذا الرأي سيتشكل كحراك في الشارع لا يمكن تداركه.

قد يفسر هذا تراجع السلطة التنفيذية عن التوجه لقمع حريات التغريد وترك مساحات للكتابة والنقد الا انها واضافة لرسمها الحدود وضعت ايضا القواعد للكتابة ورسمت خارطة طريق للمغردين والنشطاء يسيرون عبرها حتى وان بدوا متمردين في احيان كثيرة على هذه الحدود الا ان الاغلبية المغردة ملتزمة بالخارطة.

لا تمنع خارطة الطريق النقد لأذرع السلطة التنفيذية ولكن ليس للمستويات العليا بها وهو عكس المفترض اذ ان المستويات العليا بالسلطة التنفيذية هي المسؤولة امام الشعب وليس الاذرع الادارية والمؤسسات وبالتالي فان انتقاد المؤسسات والاذرع لن يضر بالمستويات العليا للسلطة التنفيذية والتي لا ترى نفسها مسؤولة امام الجماهير بل ترى نفسها حامية الجماهير ومسؤولة عنه لا مسؤوله أمامه.

عمليا علو الصوت في قضايا محددة لا يعني قيام ثورة من اجلها خاصة ان الجمهور غاضب على السلطة التنفيذية ويرغب في التعبير عن غضبه من خلال الكتابة عن أي تجاوز للسلطة، الكتاب والمغردون حول القضية ينقسمون الى عدة اراء وتفرعات وليس المطلوب بالطبع ان تكون الكتابة باتجاهات محددة ذلك ان الجمهور مختلف وذو رؤى متباينة ويعبر عن رأيه بالنهاية الا ان الخطير في الكتابة عن تجاوزات السلطة التنفيذية هو عدم تحميل المسؤولية لاحد او تحميلها للنظام العام او المجتمع او للقوى العظمى دون توجيه أي لوم مباشر عن أي خطأ للمستويات العليا في السلطة التنفيذية خوفا من أي قمع قد يحدث وطمعا احيانا في امتياز من السلطة التنفيذية.

في هذه الحالة تقع المستويات الادارية المتوسطة والصغرى بين فكي كماشة الاول هو المستويات العليا من السلطة التنفيذية والتي تأمر وتنهى وتتحمل المسؤولية وتجني الثمار والثاني صارت مسؤولة بشكل مباشر امام الجمهور ايضا وصار الموظف مسؤولا ليس من قبل مرؤوسيه وانما من قبل الجمهور صاحب اللسان الطويل والمتلهف للحصول على صورة تثبت أي خرق للقانون او العادات حتى يبدأ النشر والتناقل.

في هذه الحالة تجلس المستويات العليا في السلطة التنفيذية كمتفرج على القضية وتفاعلاتها واين تسير وكيف تتطور الى ان تصل بين يديها وعندها تبدأ اللعبة، في اغلب الاحيان لا تلبي المستويات العليا نداء الجمهور الرقمي بقدر ما تحاول الحفاظ على توازن القوى الداخلي او تصفية بعض الحسابات داخل المؤسسة.

علاج الامر حتى وان بدى جديا في بعض الاحيان لكنه لا يتجاوز حدود القضية التي ثار حولها النقاش او تم تصويرها وتوثيقها ولا يتجاوز ابعد من القصة التي حدثت فالمستويات العليا ترى ما يحدث من تجاوزات وفساد وهي مسؤولة عنه لكنها لا تعالج الا بقدر ما تستطيع من تهدئة الجمهور وتصفية الحسابات.

هل يعني هذا ان يصمت الفاعلون والكتاب والنشطاء ويستسلموا للأمر الواقع. بكل بساطة الامر مستحيل لان استدامة ادارة الازمات بهذه الطريقة لا بد وان تخرج يوما عن المتوقع، لكن المطلوب عمليا هو تجاوز خارطة الطريق المرسومة وتوجيه المسؤولية للمستويات العليا وليس للمستويات الادارية التنفيذية التي هي في الغالب ادوات تنفيذية.