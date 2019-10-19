نقابة العاملين في "شركة كهرباء القدس" تبدأ أولى خطواتها الاحتجاجية ضد العقوبات الجماعية

وطن: دعت نقابة عمال وموظفي شركة كهرباء محافظة القدس، موظفيها وعمالها للاعتصام أمام مقرات الشركة.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة انها قررت الاعتصام أمام مقرات الشركة في كل من القدس وورام الله وبيت لحم وأريحا، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وبحسب البيان فإن الاعتصام، يأتي رفضاً لسياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي المتكرر، وأيضاً بسبب "عدم التزام السلطة الفلسطينية بمسؤوليتها تجاه الشركة التي يتهددها خطر الإغلاق".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، قد كشف الأربعاء الماضي، عن أن الشركة تسلمت الإنذار الأول من المرحلة الثانية من "كهرباء إسرائيل" لقطع التيار الكهربائي والذي قد يمتد لساعتين يوميا.

وحذّر العمري من تداعيات قطع وتقنين التيار الكهربائي في مناطق الامتياز وفق برنامج القطع الذي بدأ بتاريخ 22 من الشهر الماضي وحتى 24 الجاري، على كافة مناحي الحياة، خصوصا مع بدء فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الأمر سينعكس سلبا على المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصادي، وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز، وهذا سيزيد من تدهور الوضع الكهربائي كما يحدث الآن في قطاع غزة.

وتستمر كهرباء إسرائيل مواصلة إرسال إنذارات بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مراكز المدن، والبلدات، والقرى الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة، بسبب تراكم الديون على الشركة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تبلغ قيمتها بحوالي مليار 300 مليون شيقل، تعزوها الشركة إلى سرقة التيار الكهربائي والتي قدّرتها بنحو 150 مليون شيقل سنويا، نتيجة التعديات على الشبكات الكهربائية، وعدم الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء الشهرية في المناطق المحيطة بالقدس، وفي مناطق "ب"، و"ج" التي تفتقر إلى وجود الأمن الفلسطيني فيها.