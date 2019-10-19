فلسطين تحصد الجائزة البرونزية في أيام قرطاج الموسيقية

وطن: حصدت فلسطين الجائزة البرونزية عن مشاركتها في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، وذلك خلال حفل اختتام فعالياته، التي استمرت على مدار أسبوع.

وحصل الفنان الفلسطيني فرج سليمان على الجائزة بفضل معزوفات نالت استحسان لجنة تقديم الجوائز التي رأسها البريطاني جاستي اونر، والمكونة من ستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، من بين 14 دولة مشاركة عربية، وافريقية، وأوروبية، في حين حصدت تونس من خلال الفنانة نور نوار على "التانيت الذهبي"، الذي يعد أهم جوائز التظاهرة السينمائية التي تنفتح على بانوراما من الأفلام العربية، والأفريقية، والعالمية.

يذكر أن المهرجان كان قد كرم في افتتاحه الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، والفنانين الراحلين رشيد طه من الجزائر، وحسن الدهماني من تونس، والفنانة الفلسطينية الراحلة ريم البنا.