وفد إسرائيلي يحضر مؤتمراً أمنياً في العاصمة البحرينية

وطن: كشفت مصادر إعلامية عبرية، مساء يوم السبت، أن وفدا من دولة الاحتلال سيشارك، غداً الأحد، في مؤتمر بالعاصمة البحرينيّة المنامة، لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، "لحماية الملاحة" في الخليج.

وذكرت القناة 13 العبرية إن الوفد سيكون ممثلاً للخارجية الإسرائيليّة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح من هي الشخصية التي سترأسه.

وأبلغ الدبلوماسيون الغربيون مذيع القناة الإسرائيلية أن المؤتمر الأمني سيعقد على مدار اليومين المقبلين.

ويوصف الاجتماع بأنه استمرار لقمة وارسو الأمنية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، والتي تناولت في معظمها الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. وحضر هذا المؤتمر أيضًا وفد إسرائيلي ومسؤولون أمنيون من دول الخليج.

ولم تنفِ خارجية الاحتلال التفاصيل عندما طلبت القناة "13" التعليق، قائلة "إن إسرائيل تشارك في عملية ما بعد وارسو".

يذكر أن البحرين استضافت يومي 25 - 26 يونيو/ حزيران 2019 المؤتمر الذي نظمه البيت الأبيض بحضور مسؤولين عرب وإسرائيليين؛ لعرض الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".