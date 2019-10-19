الشرطة تقبض على متسولة تروج المخدرات في ضواحي القدس

وطن: قبضت شرطة ضواحي القدس مساء اليوم السبت، على مواطنة امتهنت التسول لترويج المخدرات في بلدتي الرام وعناتا وعدد من ضواحي القدس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفقا لمعلومات استخبارية وردت لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة ضواحي القدس، معلومات تفيد بقيام امرأة بترويج مواد مخدرة من خلال امتهانها التسول في هذه المناطق، حيث تم متابعتها ومراقبتها لعدة أسابيع ورصد تحركاتها، وتمكنت اليوم من القبض عليها متلبسة أثناء نقلها لمواد مخدرة من بلدة عناتا الي بلدة بير نبالا.

وأوضح العقيد ارزيقات أنه بسماع اقوال المتسولة المقبوض عليها من قبل شرطة مكافحة المخدرات، قالت إن شخصا قام بإعطائها المواد التي ضُبطت بحوزتها وتم تغليفها بأكياس لسهولة ترويجها أثناء تسولها، وانها تقوم بتجهيز بعضها عند عودتها لمنزلها لابنها ليتعاطها في خطوة غير معهودة من الأمهات.

وأشار الى أنه تم توقيف السيدة المتسولة، والتحفظ على المواد التي ضبطت بحوزتها لحين استكمال الإجراءات وإحالتها للنيابة العامة.

وشدد ارزيقات على أن الشرطة كانت قد حذرت المواطنين مرات عديدة في بياناتها بعدم التعاطي (التعامل) مع المتسولين والحذر منهم، وضرورة الإبلاغ عنهم، وأن قانون العقوبات جرّم التسول، وهي تصرفات غير مقبولة من الناحية الدينية والأخلاقية والمجتمعية.