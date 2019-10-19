لجنة الانتخابات تعلن موعد زيارة حنا ناصر إلى غزة

وطن: كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، مساء اليوم السبت، عن موعد زيارة رئيس اللجنة حنا ناصر إلى قطاع غزة للقاء الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الانتخابات العامة.

وقال كحيل في تصريحاتٍ صحفية، إن "زيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى قطاع غزة، ستكون مطلع الأسبوع القادم"، مُضيفًا إن "وفد اللجنة سيلتقي مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة موقفهم من إجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء لها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأعلنت حركة حماس اليوم عن ترحيبها بزيارة رئيس لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة، موضحةً أنها "ستبلغه موقف الحركة الثابت على إجراء الانتخابات وحريصون على أن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها".

وكان الرئيس عباس قد كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، يتبعها الانتخابات الرئاسية بعد أشهر.