نانسي بيلوسي وأعضاء من الكونغرس في زيارة مفاجئة للأردن

وطن: أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، عن وصولها ومجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت متأخر من hls السبت، إلى الأردن بشكل مفاجئ لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومسؤولين آخرين بشأن الوضع في سوريا.

وقالت بيلوسي، في بيان نشرته "فوكس نيوز" Fox News: "وفدنا من الحزبين يزور الأردن في وقت حرج من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "مع الأزمة المتفاقمة في سوريا وبعد الغزو التركي، شارك وفدنا في مناقشات حيوية حول التأثير على الاستقرار الإقليمي".

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، السبت، أن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.

وقال إسبر للصحافيين، وهو في طريقه للشرق الأوسط، إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد عناصر تنظيم "داعش" و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

كما لفت إلى أن "الانسحاب الأميركي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياماً".

وأضاف أن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق"، والتي قال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.