عميد الأسرى المقدسيين يدخل عاما جديدا في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن عميد الاسرى المقدسيين سمير ابو نعمة والمحكوم بالمؤبد يدخل اليوم الاحد، عاما جديدا داخل سجون الاحتلال.

وعميد الأسرى المقدسيين؛ الأسير سمير إبراهيم محمود أبو نعمة (59 عامًا) من القدس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 33 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة تفجير باص في يافا المحتلة عام 1983 قتل فيه ستة اسرائيليين، كما شارك في تسليح مجموعة قامت بعمليات ضد جنود الاحتلال.