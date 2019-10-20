احتجاجات لبنان تتواصل لليوم الرابع على التوالي

رام الله- وطن: تتواصل الاحتجاجات الشعبية اليوم الأحد في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقد أعلنت جمعية المصارف الاستمرار بإقفال أبوابها بسبب الأوضاع في البلاد.

وفي الأمس احتشد عشرات المحتجين أمام ثكنة الحلو العسكرية في بيروت مطالبين بالإفراج عن الذين اعتقلوا خلال المواجهات، كما شهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت ازديادا في أعداد المحتجين.

في المقابل، أفرجت السلطات اللبنانية عن عدد من المحتجين الذين اعتقلوا خلال المواجهات ، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن توقيف "70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت".

وقد دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الخروج في تظاهرات جديدة اليوم.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كان رئيس الحكومة، سعد الحريري، منح ليل الجمعة "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".

المصدر: روسيا اليوم