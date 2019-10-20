إصدار قرار إداري بحق الأسير قسّام عبد الحافظ

رام الله- وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية قرار اعتقالٍ إداري بحق الأسير قسام أسامة عادل عبد الحافظ (25عاماً) من سكان مدينة قلقيلية، وذلك مدة أربعة أشهر.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن وحدات خاصة تابعة للاحتلال أعادت اعتقال الأسير الشاب قسام عبد الحافظ بتاريخ 3/10/2019 ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة، وبعد أن عجزت مخابرات الاحتلال عن إلصاق تهمه به، قامت بإصدار أمر اعتقال إداري بحقه ومدته أربعة أشهر.

وأضاف "إعلام الأسرى" بأن هذا الاعتقال ليس الأول للأسير عبد الحافظ، فقد كان اعتقل سابقاً وأمضى عدة شهور في سجون الاحتلال.