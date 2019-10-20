صور| شرطة الاحتلال تعتدي على 3 مبعدين عن الأقصى

رام الله- وطن: اعتدت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، على ثلاثة مبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، لدى وجودهم عند باب السلسلة أحد أبواب "الأقصى".

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتدت على المبعدين نظام أبو رموز، وهنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، خلال عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأجبرتهم على إخلاء المكان بالقوة.

يشار إلى أن نحو 653 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.